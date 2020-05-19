19.05.2020 (08:25)
МПК Тихоокеанского флота выполнил стрельбу зенитными ракетами по надводной цели в ходе отработки курсовой задачи в море
Корабли Тихоокеанского флота продолжают отработку морских элементов курсовой задачи К-2. В соответствии с планом боевой подготовки в Авачинском заливе малый противолодочный корабль «МПК-107» войск и сил на северо-востоке России провел комплекс учений с выполнением практических боевых упражнений.
В частности, экипаж отработал действия по организации противовоздушной обороны корабля и уклонение от удара условного противника.
В полигоне боевой подготовки МРК произвел постановку радиоэлектронных помех и выполнил стрельбу зенитно-ракетным комплексом самообороны «Оса» по морской цели. Зенитные ракеты успешно поразили морской корабельный щит, который имитировал надводный корабль условного противника.
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