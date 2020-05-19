19.05.2020 (07:45)

Сводное экологическое подразделение ВВО готово к отправке на остров Врангеля

В Восточном военном округе завершена подготовка сводного экологического подразделения для работ по очистке территорий на острове Врангеля.

Специалисты получили всё необходимое имущество и технические средства. Они сосредоточены в одной из воинских частей в Камчатском крае. Доставка подразделения, оборудования и вагончиков для стационарного лагеря спланирована на конец июля коллекторным судном Тихоокеанского флота.

Всего на остров Врангеля отправятся более 40 военнослужащих, будет задействовано свыше 10 единиц техники и около 20 единиц специального технологического оборудования. Работы на острове будут производиться с применением бульдозера, современных автомобильных кранов, самосвалов, гусеничных транспортеров (МТЛБВ).

В этом сезоне в районе бухты «Сомнительная» (аэродром «Звездный») планируется собрать, подготовить к вывозу около 150 тонн металлолома. Вывоз металлического мусора будет организован судном сторонней организации в 2021 году.

Кроме того, в этом районе будет развернут стационарный лагерь для проживания военнослужащих экологического подразделения ВВО.

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