Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.05.2020 (07:45)

Сводное экологическое подразделение ВВО готово к отправке на остров Врангеля

В Восточном военном округе завершена подготовка сводного экологического подразделения для работ по очистке территорий на острове Врангеля.

Специалисты получили всё необходимое имущество и технические средства. Они сосредоточены в одной из воинских частей в Камчатском крае. Доставка подразделения, оборудования и  вагончиков для стационарного лагеря спланирована на конец июля коллекторным судном Тихоокеанского флота.

Всего на остров Врангеля отправятся более 40 военнослужащих, будет задействовано свыше 10 единиц техники и около 20 единиц специального технологического оборудования. Работы на острове будут производиться с применением бульдозера, современных автомобильных кранов, самосвалов, гусеничных транспортеров (МТЛБВ).

В этом сезоне в районе бухты «Сомнительная» (аэродром «Звездный») планируется собрать, подготовить к вывозу около 150 тонн металлолома. Вывоз металлического мусора будет организован судном сторонней организации в 2021 году.

Кроме того, в этом районе будет развернут стационарный лагерь для проживания военнослужащих экологического подразделения ВВО.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Приёмы легендарных стрелков Великой Отечественной войны наряду с опытом современных вооруженных конфликтов применяют снайперы ВВО в ходе тренировок
Уникальную методику проверки воинских караулов изучат специалисты психологической службы общевойсковой армии ВВО в Бурятии
Новейшее нелетальное оружие поступило на вооружение военной полиции Амурского объединения ВВО
Около 800 тренировок по антитеррору проведено с начала года с подразделениями ВВО в Бурятии

Метки:
Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false