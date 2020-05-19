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19.05.2020 (05:58)

Приёмы легендарных стрелков Великой Отечественной войны наряду с опытом современных вооруженных конфликтов применяют снайперы ВВО в ходе тренировок

В мотострелковых соединениях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, в ходе подготовки снайперских пар наравне с освоением опыта современных вооруженных конфликтов применяются приемы легендарных снайперов Великой Отечественной войны.

Высокую эффективность показывают приёмы снайперской «охоты» и маскировки, разработанные снайпером Василием Зайцевым во время боев при обороне Сталинграда. В частности, применяются методы одновременного поражения групповых целей несколькими парами, стрельба дуплетом, использование при маскировке выстрела выгодных погодных условий и положения солнца.

В ходе контрснайперской борьбы используются закрепленные монеты, солнечный блик которых имитирует оптические приборы условного противника. Также в учебных целях используются различные игровые методики проведения снайперских «дуэлей» без применения боевой стрельбы для совершенствования боевого мастерства военнослужащих.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Боевая подготовка , Снайперы
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