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19.05.2020 (05:14)

Уникальную методику проверки воинских караулов изучат специалисты психологической службы общевойсковой армии ВВО в Бурятии

Уникальную методику  проверки  воинских караулов изучат специалисты психологической службы общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, в рамках сборов с военными психологами.

В ходе мероприятия участники освоят методику «Видикор», с помощью которой можно сделать комплексную оценку психоэмоционального состояния человека в результате сканирования и анализа личной фотографии.

Кроме того, военные психологи примут участие в уникальном практическом занятии с военнослужащими, отобранными для  несения караульной службы. В настоящее время методика эффективно применяется там, где необходима быстрая, объективная, безоценочная, реальная характеристика человека.

Помимо этого, для военных психологов будет предложена методика подготовки воинских караулов при несении службы  в  нестандартных ситуациях. Например, будут разбираться случаи попадания на охраняемый объект беспилотных летательных аппаратов.

Практические занятия с военными психологами  спланированы использованием современных психологических методик, внедрение которых  поможет военнослужащим ВВО при  решении нестандартных задач в ходе военной службы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сборы , Восточный военный округ , Психологи
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