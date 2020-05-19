19.05.2020 (05:14)

Уникальную методику проверки воинских караулов изучат специалисты психологической службы общевойсковой армии ВВО в Бурятии

Уникальную методику проверки воинских караулов изучат специалисты психологической службы общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Республике Бурятия, в рамках сборов с военными психологами.

В ходе мероприятия участники освоят методику «Видикор», с помощью которой можно сделать комплексную оценку психоэмоционального состояния человека в результате сканирования и анализа личной фотографии.

Кроме того, военные психологи примут участие в уникальном практическом занятии с военнослужащими, отобранными для несения караульной службы. В настоящее время методика эффективно применяется там, где необходима быстрая, объективная, безоценочная, реальная характеристика человека.

Помимо этого, для военных психологов будет предложена методика подготовки воинских караулов при несении службы в нестандартных ситуациях. Например, будут разбираться случаи попадания на охраняемый объект беспилотных летательных аппаратов.

Практические занятия с военными психологами спланированы использованием современных психологических методик, внедрение которых поможет военнослужащим ВВО при решении нестандартных задач в ходе военной службы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице