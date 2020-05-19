19.05.2020 (05:02)

Новейшее нелетальное оружие поступило на вооружение военной полиции Амурского объединения ВВО

На вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона Восточного военного округа впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».

Поступившие комплекты относятся к типу электрошоковых устройств и могут использоваться для контактного воздействия на нарушителей, так и при обезвреживании дистанционно.

Изделие выполнено в виде пистолетной рукоятки удобной эргономической формы с расположенными в передней части электродами и гнездами для установки сменных картриджей. Для производства прицеливания на корпусе изделия имеется прицельное приспособление и размещен лазерный целеуказатель. Изделие оснащено предохранительным устройством и индикацией, которые не позволяют несанкционированное срабатывание устройства.

Подразделение военной полиции в Белогорском гарнизоне обеспечивает правопорядок и безопасность в ходе массовых мероприятий с участием военнослужащих, а также производит конвоирование нарушителей и охрану военных объектов.

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