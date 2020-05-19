Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.05.2020 (05:02)

Новейшее нелетальное оружие поступило на вооружение военной полиции Амурского объединения ВВО

На вооружение подразделений военной полиции Белогорского гарнизона Восточного военного округа впервые поступили новейшие комплексы нелетального оружия «Парализатор».

Поступившие комплекты относятся к типу электрошоковых устройств и могут использоваться для контактного воздействия на нарушителей, так и при обезвреживании дистанционно.

Изделие выполнено в виде пистолетной рукоятки удобной эргономической формы с расположенными в передней части электродами и гнездами для установки сменных картриджей. Для производства прицеливания на корпусе изделия имеется прицельное приспособление и размещен лазерный целеуказатель. Изделие оснащено предохранительным устройством и индикацией, которые не позволяют несанкционированное срабатывание устройства.

Подразделение военной полиции в Белогорском гарнизоне обеспечивает правопорядок и безопасность в ходе массовых мероприятий с участием военнослужащих, а также производит конвоирование нарушителей и охрану военных объектов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Около 800 тренировок по антитеррору проведено с начала года с подразделениями ВВО в Бурятии
Военнослужащие ВВО в Бурятии завершают сдачу итоговой проверки по физической подготовленности
Военнослужащие общевойскового объединения ВВО приступили к реставрации легендарной «полуторки» в парке Победы в Чите
Вооружение и военная техника армейского корпуса ВВО на острове Сахалин переведены на летний режим эксплуатации

Метки:
ВВТ , Восточный военный округ , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false