Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.05.2020 (04:33)

Около 800 тренировок по антитеррору проведено с начала года с подразделениями ВВО в Бурятии

В соединениях и воинских частях, Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятии, за зимний период обучения проведено около 800 тренировок по антитеррору.

В ходе тренировок отрабатывались вопросы отражения нападения условных незаконных вооруженных формирований на военные городки, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты.

Также военнослужащие совершенствовали навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной разведки, обезвреживанию  взрывных устройств.

В целях создания обстановки, максимально приближенной к реальной, применялось  большое количество  холостых боеприпасов к стрелковому оружию, имитационных зарядов ИМ-120, дымов.

В каждой общей тренировке общевойскового объединения и соединений окружного подчинения по противодействию терроризму принимали участие около 200 военнослужащих, задействовалось более 15 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3.

В ходе тренировок военнослужащие подразделения антитеррора  продемонстрировали оперативность, слаженность действий и готовность выполнить поставленные задачи. Практика внезапных проверок по выполнению мероприятий антитеррора в соединениях будет продолжена.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ВВО в Бурятии завершают сдачу итоговой проверки по физической подготовленности
Военнослужащие общевойскового объединения ВВО приступили к реставрации легендарной «полуторки» в парке Победы в Чите
Вооружение и военная техника армейского корпуса ВВО на острове Сахалин переведены на летний режим эксплуатации
Экипаж вертолёта Ка-27ПС Тихоокеанского флота отработал взлёты и посадки на палубу КИК «Маршал Крылов»

Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Антитеррор
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false