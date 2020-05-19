19.05.2020 (04:33)

Около 800 тренировок по антитеррору проведено с начала года с подразделениями ВВО в Бурятии

В соединениях и воинских частях, Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятии, за зимний период обучения проведено около 800 тренировок по антитеррору.

В ходе тренировок отрабатывались вопросы отражения нападения условных незаконных вооруженных формирований на военные городки, склады с боеприпасами, парки боевой техники и другие военные объекты.

Также военнослужащие совершенствовали навыки по оказанию первой медицинской помощи, ведению инженерной разведки, обезвреживанию взрывных устройств.

В целях создания обстановки, максимально приближенной к реальной, применялось большое количество холостых боеприпасов к стрелковому оружию, имитационных зарядов ИМ-120, дымов.

В каждой общей тренировке общевойскового объединения и соединений окружного подчинения по противодействию терроризму принимали участие около 200 военнослужащих, задействовалось более 15 единиц военной техники, в том числе современные танки Т-72Б3.

В ходе тренировок военнослужащие подразделения антитеррора продемонстрировали оперативность, слаженность действий и готовность выполнить поставленные задачи. Практика внезапных проверок по выполнению мероприятий антитеррора в соединениях будет продолжена.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице