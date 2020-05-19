19.05.2020 (04:22)

Военнослужащие ВВО в Бурятии завершают сдачу итоговой проверки по физической подготовленности

В соединениях и воинских частях Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, завершается итоговая проверка уровня физической подготовленности военнослужащих всех категорий.

В ходе проведения контрольных мероприятий военнослужащие в зависимости от возрастных групп выполняют различные физические упражнения, направленные на определение уровня их физической подготовленности в быстроте, силе и выносливости, в частности бег на 60, 100 метров, челночный бег 10х10, плавание на 100 метров.

Помимо этого оцениваются физические возможности офицеров в подтягивании на перекладине, сгибании-разгибании рук в упоре, подъеме переворотом.

Кроме того в ходе контрольной проверки принимаются зачеты в выполнении нормативов в жиме штанги лежа и толчке 24-килограмовых гирь.

Для определения выносливости проводится кросс на 1 и 3 километра, а также плавание на 500 метров.

Сдача итоговой проверки проводится на спортивных площадках, стадионах, в спортивных залах и плавательном бассейне бурятского филиала ЦСКА общевойскового объединения ВВО.

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