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19.05.2020 (03:54)

Вооружение и военная техника армейского корпуса ВВО на острове Сахалин переведены на летний режим эксплуатации

В армейском корпусе Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном на Сахалине и Курилах, завершена практическая часть перевода вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) на летний режим эксплуатации.

В течение месяца специалисты обслужили и подготовили к летнему сезону боевой учебы более 3 тыс. единиц ВВСТ. Регламентные работы на военной технике проводились как в местах дислокации войск, так и в полевых условиях.

На каждой единице техники выполнено более 50 технических операций по проверке работоспособности агрегатов, электрических систем, регулировке основных узлов, замене масел, смазок, охлаждающей жидкости.

К работам на ВВСТ привлекались также и специалисты предприятий – изготовителей военной техники.

С экипажами боевых машин и водителями автомобилей проведены занятия по изучению требований безопасности и особенностей эксплуатации боевой техники в условиях высоких летних температур.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
МТО , ВВТ , Восточный военный округ
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