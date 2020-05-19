19.05.2020 (03:18)

Экипаж вертолёта Ка-27ПС Тихоокеанского флота отработал взлёты и посадки на палубу КИК «Маршал Крылов»

Экипаж вертолёта Ка-27ПС с одного из аэродромов морской авиации Тихоокеанского флота в Приморском крае отработал организацию взлетов и посадок на палубу корабля измерительного комплекса (КИК) «Маршал Крылов» в заливе Петра Великого.

В ходе практических действий летчики во взаимодействии с экипажем КИК выполнили 10 взлетов и посадок на палубу «Маршала Крылова» как на ходу, так и в дрейфе. Также была произведена дозаправку вертолета от корабля.

В ходе полётов проверялась работа средств обеспечения визуальной посадки летательных аппаратов, готовность систем связи, корабельных аварийных партий.

КИК «Маршал Крылов» является самым крупным надводным кораблём Тихоокеанского флота. Он имеет водоизмещение около 24000 тон, длину 211 метров, скорость хода - 22 узла. Экипаж – более 300 человек.

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