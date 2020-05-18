18.05.2020 (23:59)

Ежегодно в Пермском СВУ увеличивается количество кружков и спортивных секций

В Пермском СВУ ежегодно увеличивается количество кружков и спортивных секций: если в 2018 году суворовцы могли заниматься по 30 дополнительным дисциплинам, то в этом году их возможности училища по предоставлению воспитанникам дополнительных навыков и профессий увеличились в два раза.

Для всестороннего развития суворовцы посещают кружки по 3D-моделированию, робототехнике и экспериментальной химии.

На базе Пермского СВУ в ближайшее время откроется кружок по проектированию и моделированию беспилотных летательных аппаратов, где курсанты освоят особенности проектирования и эксплуатации БПЛА, разработку полетных и технических параметров, моделирование самих аппаратов с анализом принципов работы.

Также в училище есть киностудия, на которой учащиеся постигают азы монтажа, снимают и монтируют фильмы для всевозможных конкурсов.

На данный момент в училище обучаются 240 воспитанников, большинство из которых планируют поступить в Военную академию РВСН имени Петра Великого и филиал в городе Серпухове. В этом году состоится первый выпуск воспитанников.

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