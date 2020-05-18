18.05.2020 (23:50)

Военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию производителя телекоммуникационной аппаратуры в Калужской области

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты танковой армии Западного военного округа провели специальную обработку объектов Калужского Электромеханического Завода (АО "КЭМЗ"), входящего в концерн «Автоматика».

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением многофункциональных авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание дезинфицирующим раствором прилегающей территории, объектов, цехов, складских помещений и дорог на объектах завода. Спецобработка позволит предприятию продолжить выпуск продукции.

Ранее военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию на предприятиях промышленности в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Твери.

Калужский Электромеханический Завод (АО "КЭМЗ") в интересах государственных структур и силовых ведомств производит аппаратуру связи и телекоммуникационное оборудование специального назначения, составные части бортовой и наземно-технологической аппаратуры космического назначения.

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