Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.05.2020 (22:57)

В армии ПВО-ПРО особого назначения ВКС РФ прошли учебно-методические сборы офицеров

В рамках подготовки к летнему периоду обучения более 70 военнослужащих 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) приняли участие в учебно-методических сборах по допуску офицеров к несению службы в суточном наряде и выполнению специальных обязанностей с оружием, которые прошли в управлении объединения.

В ходе сборов офицеры изучили основные ошибки и замечания, возникающие в ходе несения службы в суточном наряде, требования безопасности при обращении с оружием, причины получения травм в результате неосторожного обращения с оружием, порядок оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим, а также правила пользования средствами связи и ведения переговоров по открытым и закрытым каналам связи.

Кроме того, участники сборов отработали алгоритм действий при приведении соединений и воинских частей объединения в высшие степени боевой готовности.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране учебно-методические сборы офицеров были организованы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В заключение мероприятия участники сборов сдали зачеты на допуск к несению службы в суточном наряде. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Саратовском соединении дальней авиации прошли тренировки с подразделениями по противодействию терроризму
В Подмосковье прибыла последняя группа российских военнослужащих, выполнявших задачи по оказанию помощи Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией
На аэродром Чкаловский прибыли три самолета Ил-76 ВКС России с военнослужащими сводного отряда Минобороны России
Новые условия организации внутренней службы осваивают морпехи Каспийской флотилии в Дагестане

Метки:
Военные сборы , Сборы , ВВС , ВКС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false