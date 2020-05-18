18.05.2020 (22:57)

В армии ПВО-ПРО особого назначения ВКС РФ прошли учебно-методические сборы офицеров

В рамках подготовки к летнему периоду обучения более 70 военнослужащих 1-й армии ПВО-ПРО (особого назначения) приняли участие в учебно-методических сборах по допуску офицеров к несению службы в суточном наряде и выполнению специальных обязанностей с оружием, которые прошли в управлении объединения.

В ходе сборов офицеры изучили основные ошибки и замечания, возникающие в ходе несения службы в суточном наряде, требования безопасности при обращении с оружием, причины получения травм в результате неосторожного обращения с оружием, порядок оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим, а также правила пользования средствами связи и ведения переговоров по открытым и закрытым каналам связи.

Кроме того, участники сборов отработали алгоритм действий при приведении соединений и воинских частей объединения в высшие степени боевой готовности.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране учебно-методические сборы офицеров были организованы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

В заключение мероприятия участники сборов сдали зачеты на допуск к несению службы в суточном наряде.

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