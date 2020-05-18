18.05.2020 (22:10)
В инженерных войсках ВС РФ на снабжение принят мобильный инженерный комплекс разминирования
В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принят на снабжение мобильный инженерный комплекс разминирования МИКР. Комплекс предназначен для проведения мероприятий по обезвреживанию взрывоопасных предметов.
С целью обеспечения эффективного и безопасного выполнения данных задачи в составе комплекса входят средства: разведки, поиска и идентификации, обезвреживания, локализации, взрывоопасных предметов.
Для обеспечения безопасности сапера, ведения дистанционной визуальной разведки и обезвреживания взрывоопасных предметов в состав комплекта включен робототехнический комплекс. Так же для защиты сапера от поражающих факторов взрыва в составе комплекса предусмотрен взрывозащитный костюм тяжелого класса.
Для защиты личного состава от поражения радиоуправляемыми самодельными взрывными устройствами комплекс оборудован стационарным и переносным генераторами помех последнего поколения, позволяющие подавить радиосигналы на всех частотах.
Массогабаритные характеристики комплекса позволяют обеспечить его быстрое транспортирование железнодорожным, воздушным и водным транспортом в назначенный район.