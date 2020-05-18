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18.05.2020 (21:59)

В Саратовском соединении дальней авиации прошли тренировки с подразделениями по противодействию терроризму

В соединении дальней авиации в Саратовской области прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора с практическим выполнением задач по предназначению.

В ходе динамических розыгрышей отработаны действия по своевременному недопущению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Для создания максимально реалистичной обстановки захвата были использованы дымовые шашки и холостые боеприпасы.

Комплексная тренировка прошла под руководством заместителя начальника штаба соединения по службе войск и безопасности военной службы гвардии подполковника Дмитрия Степаненко.

Всего в тренировке было задействовано свыше 50 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Центральный военный округ , ВВС , Антитеррор , ВКС
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