18.05.2020 (21:59)
В Саратовском соединении дальней авиации прошли тренировки с подразделениями по противодействию терроризму
В соединении дальней авиации в Саратовской области прошла комплексная тренировка с подразделениями антитеррора с практическим выполнением задач по предназначению.
В ходе динамических розыгрышей отработаны действия по своевременному недопущению проникновения групп условного противника на территорию авиационного полка, объектов и сооружений соединения, а также выполнили задачи по блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Для создания максимально реалистичной обстановки захвата были использованы дымовые шашки и холостые боеприпасы.
Комплексная тренировка прошла под руководством заместителя начальника штаба соединения по службе войск и безопасности военной службы гвардии подполковника Дмитрия Степаненко.
Всего в тренировке было задействовано свыше 50 военнослужащих и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.