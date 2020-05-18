18.05.2020 (21:10)
На телестудии Пермского СВУ за пять лет подготовлено около 100 документальных и художественных фильмов
На телестудии Пермского суворовского училища за пять лет подготовлено около 100 фильмов. Суворовцы не ограничиваются учебными роликами, предпочитая осваивать азы режиссуры и монтажа на документальных, игровых и художественных лентах, посвященных РВСН.
Студия оборудована современными видеокамерами, видеосуфлерами, экранами и компьютерами с необходимым набором программ для записи и монтажа фильмов. Кроме того, телестудия оснащена оборудованием позволяющим организовывать прямые эфиры.
В этом году в рамках конкурса «Кадетский взгляд» суворовцами будет подготовлен короткометражный фильм «О подвигах, доблести и славе» и документальный фильм «Маршруты памяти» посвященные 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, но и другим военным конфликтам. Фильмы расскажут о подвигах защитников Отечества и тружеников тыла, проведут по местам боевой славы.