Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.05.2020 (21:10)

На телестудии Пермского СВУ за пять лет подготовлено около 100 документальных и художественных фильмов

На телестудии Пермского суворовского училища за пять лет подготовлено около 100 фильмов. Суворовцы не ограничиваются учебными роликами, предпочитая осваивать азы режиссуры и монтажа на документальных, игровых и художественных лентах, посвященных РВСН.

Студия оборудована современными видеокамерами, видеосуфлерами, экранами и компьютерами с необходимым набором программ для записи и монтажа фильмов. Кроме того, телестудия оснащена оборудованием позволяющим организовывать прямые эфиры.

В этом году в рамках конкурса «Кадетский взгляд» суворовцами будет подготовлен короткометражный фильм «О подвигах, доблести и славе» и документальный фильм «Маршруты памяти» посвященные 75-й годовщине Победы в Великой отечественной войне, но и другим военным конфликтам. Фильмы расскажут о подвигах защитников Отечества и тружеников тыла, проведут по местам боевой славы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военнослужащей российской военной базы в Таджикистане вручили решение о предоставлении жилого помещения в Санкт-Петербурге
В Ульяновском учебном центре войск связи состоялся выпуск младших специалистов
Более 1,5 тыс. курсантов учебного центра ЦВО приступили к выпускным экзаменам
В Таджикистане российский ЗРК С-300 подготовлен к эксплуатации в условиях высоких температур

Метки:
РВСН , Суворовское училище , Центральный военный округ , Среднее образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false