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19.05.2020 (07:00)

Летчики и штурманы ЗВО сдали экзамены на присвоение и подтверждение классной квалификации в Курской области

Военнослужащие Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа сдали зачёты на присвоение и подтверждение классной квалификации в Курской области. Профессионализм военнослужащих объединения оценили по навыкам и личному мастерству, умениям владеть не только оружием, но и закреплёнными за ними образцами вооружения и военной техники.

В ходе выполнения главного экзамена летчики выполняли пуски неуправляемых ракет, сбросы авиабомб и стрельбу из 30-миллиметровой авиационной пушки по наземным мишеням.

При выполнении полетных заданий летчики должны были пройти заданный маршрут протяженностью около 300 километров, в указанное время выйти на три поворотных пункта, а также преодолеть систему ПВО. Для набора максимального количества очков военнослужащим необходимо было поразить три раза одну зачетную площадь цели диаметром 15 м неуправляемыми авиационными ракетами НАР С-13 ДФ и с помощью авиационной пушки ГШ-31.

Весь летный состав успешно сдал проверку и подтвердил высокий профессиональный уровень. Каждый третий пилот повысил свои квалификационные навыки для выполнения задач по боевому предназначению.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Западный военный округ , Боевая подготовка , Истребительная авиация
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