19.05.2020 (06:30)

Военная школа поваров ЗВО приняла около 200 онлайн-экзаменов по армейской кухне

В военной школе поваров Западного военного округа, дислоцированной в Московской области, завершился выпуск более 200 младших специалистов материально-технического обеспечения.

В рамках заключительных экзаменов военнослужащие сдавали нормативы по приготовлению блюд, выпечки хлеба и хлебобулочных изделий в стационарных условиях (в учебных лабораториях по приготовлению пищи), а также на передвижном механизированном хлебзаводе (ПМХ) и в полевых условиях, задействуя полевые кухни КП-130, КП-125, КП-75, КП-30 и полевые плиты ПП-40. Каждый военнослужащий сдавал выпускные экзамены комиссии с учетом новых санитарно-эпидемиологических мер, которая, в первую очередь, оценивала умелое управление процессами приготовления пищи, граммовку, а также соответствие внешним параметрам.

Всего свыше 100 различных блюд подготовили военные повара, не выходя за рамки армейского продуктового набора. Свыше 80% военнослужащих продолжат несение службы в воинских частях и соединениях ЗВО от Калининграда до Воронежа.

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