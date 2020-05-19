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19.05.2020 (05:00)

Военнослужащие ЦВО развернули полевой мобильный госпиталь в Красноярском крае

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В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина сводный отряд Минобороны России приступил к оказанию помощи в предотвращении вспышки коронавирусной инфекции на одном из золотодобывающих предприятий в Северо-Енисейском районе Красноярского края. 

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) развернули полевой мобильный госпиталь на 100 коек в пос. Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края. 

Об этом в понедельник сообщил заместитель командующего войсками ЦВО по материально-техническому обеспечению (МТО) генерал-лейтенант Алексей Лемякин. 

«Многопрофильный мобильный госпиталь расчитан на 100 коек, оборудован отделением анестезиологии и реанимации, инфекционным отделением, лабораторией. В оснащении имеются четыре аппарата ИВЛ, рентген-аппарат, УЗИ», – рассказал Алексей Лемякин. 

«Госпиталь в Красноярский край был переброшен железнодорожным транспортом Кемеровской области и  Алтайского края. Сводный отряд приступил к его развертыванию», - сказал Лемякин.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники, полевой медицинский госпиталь на 100 коек и полевой обсервационный лагерь на 1 тыс. койко-мест.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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