18.05.2020 (19:56)

Командующий ЗВО поздравил моряков Балтийского флота с 317-й годовщиной основания

Командующий войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковник Александр Журавлев поздравил личный состав Балтийского флота с 317-й годовщиной основания.

«Поздравляю личный состав Краснознаменного Балтийского флота с праздником. Унаследованные вами героические традиции позволяют уверенно решать задачи по обеспечению безопасности страны. Желаю вам успехов в овладении новейшей боевой техникой, боевой подготовке и выполнении специальных задач!», — заявил генерал-полковник Александр Журавлев.

Балтийский флот дислоцирован в Калининградская области и Санкт-Петербурге. В своем составе имеет соединение надводных кораблей, дивизион дизельных подводных лодок, соединения вспомогательных и поисково-спасательных судов, морскую авиацию, береговые войска, части противовоздушной обороны, а также материально-технического и специального обеспечения.

С Балтийским флотом связаны победы в устье Невы и у Гангута, у Выборга и острова Сааремаа, у Гренгама, Чесмы, Афона и Наварина. На карте мира остались 432 географических открытия, которые носят имена 98 адмиралов и офицеров Балтийского флота.

В годы Первой мировой войны, уничтожив более 100 кораблей и вспомогательных судов противника, Балтийский флот выиграл у флота Германии битву за Балтику, несмотря на превосходство в силах последнего.

В годы Гражданской войны и иностранной военной интервенции моряки-балтийцы успешно защищали подступы к столице — Петрограду, сражались на всех сухопутных фронтах.

В Великую Отечественную войну балтийцы вели героическую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками на море, принимали активное участие в обороне Ленинграда, в разгроме гитлеровцев в Прибалтике. За боевые заслуги Балтийского флота 23 соединениям, частям и кораблям флота было присвоено звание гвардейских, 78 награждены орденами, 11 получили почетные наименования, более 82 тыс. моряков были отмечены высокими государственными наградами, 173 балтийцам присвоено звание Героя Советского Союза, в том числе четырем — дважды. Девять моряков-балтийцев навечно занесены в списки кораблей и частей флота.

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