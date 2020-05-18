18.05.2020 (19:30)

В Московской области военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию единственного в стране производителя тепловозов

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку объектов АО «Коломенский завод» (входит в Трансмашхолдинг).

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие в средствах индивидуальной защиты с применением многофункциональных авторазливочных станций АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание дезинфицирующим раствором прилегающей территории, объектов, цехов, складских помещений и дорог на объектах завода. Спецобработка позволит предприятию продолжить выпуск продукции.

Ранее военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию на промышленных предприятиях в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Твери.

Генеральный директор АО «Коломенский завод» Дмитрий Мирный выразил признательность военнослужащим и командованию ЗВО за оперативное реагирование на обращение о проведении специальной обработки.

Справочно :

ОАО «Коломенский завод» является единственным в России производителем и лидером в области производства современных магистральных пассажирских тепловозов, разработчиком и изготовителем нового поколения пассажирских электровозов и грузовых тепловозов для железных дорог России, стран СНГ и Балтии, является флагманом российского дизелестроения на мировом рынке.



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