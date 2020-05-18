18.05.2020 (19:08)

Подразделения РХБ защиты ВДВ проводят ежедневную спецобработку сборного пункта военкомата Ивановской области

С началом призывной кампании подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ проводят ежедневную дезинфекцию помещений и прилегающей территории сборного пункта Ивановского областного военного комиссариата.

Сегодня в ходе проведения дезинфекции военнослужащими соединения было обработано около 3 тыс. квадратных метров прилегающей территории и помещений, включая места построений и палатки для временного размещения призывников, служебные и подсобные помещения.

Для выполнения работ была использована авторазливочная станция АРС-14КМ с хлорсодержащим раствором. Для обработки фасада здания, лестничных маршей, кабинетов, коридоров и большого актового зала сборного пункта применялись автономные приборы специальной обработки АПСО со специальным раствором двутретьосновной соли гипохлорита кальция.

«Сегодня на территории Ивановского областного военного комиссариата и сборного пункта Ивановской области проведена дезинфекция внешней территории, прилегающей к зданию сборного пункта, а также внутри помещений, общей площадью около 3 тыс. квадратных метров», — сообщил начальник отдела подготовки граждан к призыву военного комиссариата региона подполковник Сергей Ярошенко.

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации до 15 июля текущего года будет проходить весенняя призывная компания. Соответственно ежедневно не менее трех раз в день будут проводиться мероприятия по дезинфекции помещений и прилегающей территории сборного пункта. Все мероприятия будут осуществляться подразделениями РХБ защиты Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения», — добавил представитель военного комиссариата Ивановской области.

Таким образом за весь период весенней призывной компании десантникам предстоит обработать около 135 тыс. квадратных метров территории сборного пункта.

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