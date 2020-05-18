18.05.2020 (18:45)
Военнослужащие ЗВО вывезли для уничтожения 166 мин времён Великой Отечественной войны, обнаруженных возле газопровода в Ленобласти
Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) в ходе инженерной разведки местности во Всеволожском районе Ленинградской области обнаружили 166 мин времен Великой Отечественной войны.
С применением специального транспорта специалисты вывезли 120-мм мины в состоянии сильной коррозии на полигон для дальнейшего уничтожения.
Работы проводились в соответствии с обращением местных жителей, нашедших мину возле газопровода, инженерная разведка прилегающей местности позволила обнаружить остальные боеприпасы.
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