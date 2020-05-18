18.05.2020 (18:10)

В Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого проведена виртуальная акция «Ночь музеев»

В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией ежегодная акция «Ночь музеев» в Санкт-Петербурге не состоялась в традиционном формате. Однако Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого и его филиалы в преддверии Международного дня музеев (18 мая) подготовили для посетителей своего сайта и страниц в социальных сетях обширную виртуальную программу «Ночи музеев–2020», которая стартовала в 22:00 16 мая.

В рамках виртуальной «Ночи музеев—2020» были подведены итоги онлайн викторины «Курсом к Победе. Военно-Морской Флот СССР в Великой Отечественной войне», названы имена победителей и правильные ответы на вопросы викторины. Состоялись виртуальные экскурсии по выставке «Бабков Сергей Федорович. К 100-летию художника-мариниста», подготовленной заведующей фондом изобразительного искусства Марией Олейник. Также были продемонстрированы приветствия-открытки от филиала ЦВММ.

Все посетители виртуальной «Ночи музеев» смогли посмотреть премьеру короткометражного документального фильма «Фонды Центрального военно-морского музея». Широкой публике он был представлен впервые.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице