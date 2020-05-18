18.05.2020 (17:36)

В четырех регионах прошли внезапные проверки подразделений РХБ защиты ЗВО оперативного реагирования

В соответствии с указаниями командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева в Московской, Ленинградской, Нижегородской и Курской областях проведены внезапные проверки сводных подразделений радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты оперативного реагирования.

В ходе проверок личный состав подразделений в средствах индивидуальной защиты выдвинулся в указанные районы, развернул специальные машины АРС-14, войсковые комплекты ДКВ-1К и провёл мероприятия по дезинфекции объектов.

При обращении местных органов власти в целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО готовы к выполнению специальной обработки объектов социальной и промышленной инфраструктуры. Сводные подразделения РХБ защиты оперативного реагирования находится в четырёхчасовой готовности к применению.

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