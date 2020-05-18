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18.05.2020 (17:13)

Военнослужащей российской военной базы в Таджикистане вручили решение о предоставлении жилого помещения в Санкт-Петербурге

Военнослужащей российской военной базы в Таджикистане вручили решение о предоставлении жилого помещения в собственность по избранному постоянному месту жительства в Санкт-Петербурге.

Общая площадь трехкомнатной квартиры на состав семьи из четырех человек составила 74 кв. метра. В торжественной обстановке начальник отделения (территориальное, г. Душанбе) федерального государственного казенного учреждения ФГКУ «Центррегионжилье» Татьяна Кадырова поздравила военнослужащую с радостным событием. Также Татьяна Кадырова отметила, что в настоящее время «Центррегионжилье» уделяет пристальное внимание решению социальных вопросов военнослужащих 201-й российской военной базы по обеспечению служебным и постоянным жильем.

Справочно:

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Социальное развитие , Жилье , Таджикистан
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