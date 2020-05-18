18.05.2020 (17:10)
Военнослужащие ОГРВ ПРРМ модернизировали объекты инфраструктуры в военном городке артиллерийского склада боеприпасов
Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) модернизировали объекты инфраструктуры в военном городке артиллерийского склада боеприпасов с. Колбасна.
Также в военном городке ОГРВ ПРРМ прошли модернизацию летний и зимний клуб, контрольно-пропускной пункт, солдатское общежитие, столовая, а также усовершенствован спортивный зал.
В ходе ремонта военных объектов были проведены кровельные, фасадные и отделочные работы, также была частично произведена замена сетей электро-, тепло- и водоснабжения.
Ремонтные работы выполнялись в целях приведения объектов соцкультбыта, инженерной инфраструктуры в соответствие современным требованиям к организации боевой и повседневной деятельности, а также повышения их эксплуатационных и эстетических качеств.