18.05.2020 (17:10)

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ модернизировали объекты инфраструктуры в военном городке артиллерийского склада боеприпасов

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) модернизировали объекты инфраструктуры в военном городке артиллерийского склада боеприпасов с. Колбасна.

Также в военном городке ОГРВ ПРРМ прошли модернизацию летний и зимний клуб, контрольно-пропускной пункт, солдатское общежитие, столовая, а также усовершенствован спортивный зал.

В ходе ремонта военных объектов были проведены кровельные, фасадные и отделочные работы, также была частично произведена замена сетей электро-, тепло- и водоснабжения.

Ремонтные работы выполнялись в целях приведения объектов соцкультбыта, инженерной инфраструктуры в соответствие современным требованиям к организации боевой и повседневной деятельности, а также повышения их эксплуатационных и эстетических качеств.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице