18.05.2020 (16:59)
Российские военнослужащие в Приднестровье усовершенствовали полигон безопасности военной службы
В рамках подготовительного периода к летнему периоду обучения в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) усовершенствовали полигон безопасности военной службы.
Военнослужащие обновили демонстрационные стенды, на учебных местах установили щиты с моделями типичных нарушений требований безопасности, неисправными инструментами и материальными средствами, которыми запрещено пользоваться в повседневной жизнедеятельности и при проведении занятий по боевой подготовке.
Полигон безопасности предназначен для наглядного обучения и соблюдения требований безопасности как военнослужащих, так и гражданского персонала ОГРВ ПРРМ при проведении мероприятий боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности.
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