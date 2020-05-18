Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.05.2020 (16:59)

Российские военнослужащие в Приднестровье усовершенствовали полигон безопасности военной службы

В рамках подготовительного периода к летнему периоду обучения в Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) усовершенствовали полигон безопасности военной службы.

Военнослужащие обновили демонстрационные стенды, на учебных местах установили щиты с моделями типичных нарушений требований безопасности, неисправными инструментами и материальными средствами, которыми запрещено пользоваться в повседневной жизнедеятельности и при проведении занятий по боевой подготовке.

Полигон безопасности предназначен для наглядного обучения и соблюдения требований безопасности как военнослужащих, так и гражданского персонала ОГРВ ПРРМ при проведении мероприятий боевой подготовки и повседневной жизнедеятельности.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Представители командования Балтийского флота приняли участие в церемонии гашения марки «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»
В Подмосковье прибыла последняя группа российских военнослужащих, выполнявших задачи по оказанию помощи Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией
На Балтийском флоте проходят торжественные мероприятия, посвященные 317-й годовщине со дня его основания
Новые требования к организации работы медучреждений апробированы в Воронеже в военном госпитале ЗВО

Метки:
Западный военный округ , Полигон , Безопасность , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false