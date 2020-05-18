18.05.2020 (15:58)

Военнослужащие общевойсковой армии ЗВО восстановили ГАЗ-63 и установили его в виде памятника в Ленинградской области

В Ленинградской области военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) восстановили грузовой автомобиль ГАЗ-63А, являвшийся первым серийным советским автомобилем с полным приводом и составлявшим основу автомобильного парка Советской Армии в первые послевоенные десятилетия.

Военнослужащие батальона восстановили узлы и механизмы, укомплектовали недостающими деталями и поставили на ход уникальную модель выпуска 1952 года ГАЗ-63А БМЗ Р-188, являющуюся передвижной радиостанцией.

Восстановленный грузовик был установлен в виде памятника и в ходе торжественной церемонии открытия под управлением водителя своим ходом въехал на постамент. Надпись на памятнике гласит: «Советским и российским воинам-ремонтникам, верным сынам Отечества, посвящается». Открытие памятника было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона ежедневно осуществляют мероприятия текущего ремонта вооружения и военной техники общевойсковой армии ЗВО. Ранее личным составом батальона были успешно восстановлены и поставлены на ход американский танк «Шерман», советские танки Т-34 и ИС.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице