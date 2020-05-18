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18.05.2020 (15:43)

Представители командования Балтийского флота приняли участие в церемонии гашения марки «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Сегодня в Калининградском историко-художественном музее прошла церемония гашения памятным штемпелем художественной марки «75 лет Победы в Великой Отечественной войне», выпущенной совместно с Республикой Беларусь. Торжественное событие было приурочено к 317-й годовщине со дня основания Балтийского флота и к Международному дню музеев.

В церемонии специального гашения памятной марки приняли участие начальник военно-политического отдела Балтийского флота капитан 1 ранга Сергей Меркулов, министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, а также директор управления федеральной почтовой связи Калининградской области Сергей Аронов.

На почтовом блоке, который вышел в обращение 8 мая 2020 года, представлены все марки серии «Путь к Победе». Первая марка «Оборона Брестской крепости» была выпущена совместно с Республикой Беларусь в 2016 году. Она находится в левом верхнем углу почтового блока. Затем идут марки, выпущенные с другими республиками, входившими в состав СССР в период Великой Отечественной войны. Решение о совместном выпуске марок принимается на уровне Регионального содружества в области связи, куда входят Российская Федерация и Республика Беларусь. Ввиду неблагоприятной эпидемической ситуации дата проведения процедуры специального гашения была перенесена, а срок гашения продлён на 10 рабочих дней.

На полях почтового блока изображены барельефы с советскими солдатами, повторяющие сюжеты почтовых марок серии «Путь к Победе», которые выпускались в 2016–2020 годах. Формат художественной марки «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» — 32х42мм, номинал — 40 рублей. Из общего 150-тысячного тиража в почтовые отделения Калининградской области поступило 3 тыс. экземпляров.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Социальное развитие , Великая Отечественная война (ВОВ) , 9 мая
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