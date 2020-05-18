18.05.2020 (15:52)
Военнослужащие Балтийского флота провели дезинфекцию военкоматов
Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели специальную обработку военкоматов, расположенных в восточной части Калининградской области.
В общей сложности, специалистами подразделений радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса было обработано свыше 7 тыс. кв. метров. территории.
Всего было обработано 4 военкомата в Советске, Гусеве, Багратионовске и Черняховске Калининградской области. В мероприятиях дезинфекции было задействовано более 50 военнослужащих и несколько единиц специальной техники.
Первые новобранцы весеннего призыва будут отправлены в соединения и воинские части армейского корпуса в 20 мая.
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