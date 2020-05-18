18.05.2020 (15:52)

Военнослужащие Балтийского флота провели дезинфекцию военкоматов

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели специальную обработку военкоматов, расположенных в восточной части Калининградской области.

В общей сложности, специалистами подразделений радиационной, химической и биологической защиты армейского корпуса было обработано свыше 7 тыс. кв. метров. территории.

Всего было обработано 4 военкомата в Советске, Гусеве, Багратионовске и Черняховске Калининградской области. В мероприятиях дезинфекции было задействовано более 50 военнослужащих и несколько единиц специальной техники.

Первые новобранцы весеннего призыва будут отправлены в соединения и воинские части армейского корпуса в 20 мая.

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