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18.05.2020 (15:40)

МПК «Онега» прибыл в Североморск из Беломорской ВМБ

Малый противолодочный корабль «Онега» совершил переход из Беломорской военно-морской базы в главную базу Северного флота – Североморск. Во время межбазового перехода экипаж корабля отработал противолодочные задачи в Белом и Баренцевом морях.

Экипаж провёл учение по поиску подводных лодок условного противника с помощью бортового гидроакустического оборудования, отработал элементы противолодочного маневрирования и уклонения от атаки подводного противника.

В Североморске МПК «Онега» пополнит запасы и приступит к отработке взаимодействия с противолодочными кораблями Кольской флотилии разнородных сил в Баренцевом море.

В рамках плановых мероприятий боевой подготовки за зимний период обучения малые противолодочные корабли Северного флота выполнят комплекс противолодочных задач в составе поисковой ударной группы в полигонах боевой подготовки флота в Баренцевом море. Учения пройдут во взаимодействии с авиацией и экипажем подводной лодки, которая будет противодействовать противолодочным силам, выполняя роль условного противника.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Корабли , Боевая подготовка
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