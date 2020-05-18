18.05.2020 (15:34)

В Подмосковье прибыла последняя группа российских военнослужащих, выполнявших задачи по оказанию помощи Сербии в борьбе с коронавирусной инфекцией

Самолет Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил доставил на аэродром Чкаловский (Московская обл.) последнюю группу военнослужащих и специальную технику сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Сербии.

Все прибывшие военнослужащие проходят термометрию и обязательные санитарно-эпидемиологические мероприятия. На аэродроме организована специальная обработка прибывшей техники и воздушных судов.

Ранее сообщалось, что 18 мая четырьмя самолёторейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 20 военнослужащих и семь единиц специальной техники.

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18 мая завершилась 44-дневная гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В рамках гуманитарной операции начиная с 4 апреля. на аэродром Батайница самолетами военно-транспортной авиации ВКС России было переброшено 87 российских военных специалистов, имеющих опыт борьбы с эпидемиями, вызванными опасными инфекциями, а также необходимая военная техника и медицинское оборудование.

В состав группы вошли опытные специалисты-эпидемиологи и вирусологи с оборудованием и техникой, позволяющим в кратчайшие сроки выявлять возбудителей опасных инфекционных заболеваний, а также врачебные бригады с медицинским оборудованием для оказания квалифицированной помощи инфицированным COVID-19 пациентам.

Российские военные медики привлекались для лечения пациентов в более чем 30 населенных пунктах Сербии, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции. Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 880 инфицированных COVID-19. Российские эпидемиологи и вирусологи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в сербских профильных медучреждениях.

Специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с сербскими военными проведена полная дезинфекция медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах Сербии. Обработано 376 зданий и сооружений, более 1 млн 685 тыс. квадратных метров внутренних помещений, около 500 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

На Родину также возвратились военнослужащие, успешно выполнившие задачи по оказанию помощи в борьбе с COVID-19 Республике Сербской (Боснии и Герцеговины). Всего российскими специалистами в Республике Сербской проведен комплекс дезинфекционных мероприятий в 11 городах на 28 объектах, обработано около 50 зданий и сооружений, общей площадью более 200 тыс. квадратных метров, а также около 20 тыс. квадратных метров участков дорог с твердым покрытием. Российские военные медики дали рекомендации и оказали помощь в лечении пациентов с COVID-19 в более чем 20 медицинских центрах Республики Сербской.

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