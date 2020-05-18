18.05.2020 (14:10)

Под Оренбургом разведчики 2-й армии ЦВО прошли подготовку на «Тропе разведчика»

В Оренбургской области военнослужащие разведывательных подразделений 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа в рамках подготовки к летнему периоду обучения прошли «Тропу разведчика».

Военнослужащие отработали нормативы в составе подразделений и индивидуально. Специально созданная полоса препятствий включает в себя движение по подземным ходам в условиях сильного задымления, проходы в составе разведгрупп по отвесным стенам при помощи каната, прохождение веревочных и трубчатых лестниц, рубежа с колючей проволокой, а также переноску условно раненого члена группы. На пути следования разведчиков сопровождали звуки выстрелов из пулемета и минометный обстрел условного противника. После прохождения «Тропы разведчика» военнослужащие совершили 5-километровый марш-бросок, на котором отработали различные вводные.

Испытание подобной полосой позволяет проверить не только физические качества каждого военнослужащего, но и морально-психологическую устойчивость к внешним факторам, а также сплоченность разведывательных групп.

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