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18.05.2020 (14:23)

Более 1,5 тыс. курсантов учебного центра ЦВО приступили к выпускным экзаменам

В Свердловской области более 1,5 тыс. военнослужащих, обучавшихся в окружном учебном-центре Центрального военного округа (ЦВО) приступили к итоговым экзаменам по программам обучения младших специалистов танковых, мотострелковых подразделений.

Военнослужащим предстоит сдать упражнения вождения боевых машин: танков Т-72, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, а также тактику рода войск, военную медицину, топографию и огневую подготовку.

В перечень зачетным упражнений входит вождение, включающее в себя скоростное маневрирование, преодоление различных препятствий и преследование противника, а также боевые стрельбы из штатного вооружения танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров с места, с ходу на различных дистанциях от 700 до 2,5 тыс. метров. При этом оценку получает как весь экипаж боевой машины, так и каждый член экипажа по совокупности выполненного учебного боевого заданий на экзамене.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танковые войска , Центральный военный округ , Боевая подготовка , Учебный центр
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