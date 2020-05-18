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18.05.2020 (14:45)

В Ульяновском учебном центре войск связи состоялся выпуск младших специалистов

В Ульяновском межвидовом региональном учебном центре войск связи состоялся выпуск молодых специалистов.

Все выпускники успешно сдали выпускные экзамены по программе подготовки младших специалистов и получили классную квалификацию.

Учебный центр готовит младших специалистов связи по 11 военно-учетным специальностям, в том числе начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станций спутниковой связи, специалистов по ремонту радиостанций и других.

Связистов обучают на унифицированных командно-штабных машинах Р-149МА1, оснащенных приборами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, цифровых комплексах связи «Переселенец» П-240И-4 и другой современной технике.

В мае 2020 года военные округа получат более 1000 младших специалистов войск связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Военное образование , Войска связи , Учебный центр
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