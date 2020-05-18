18.05.2020 (14:45)
В Ульяновском учебном центре войск связи состоялся выпуск младших специалистов
В Ульяновском межвидовом региональном учебном центре войск связи состоялся выпуск молодых специалистов.
Все выпускники успешно сдали выпускные экзамены по программе подготовки младших специалистов и получили классную квалификацию.
Учебный центр готовит младших специалистов связи по 11 военно-учетным специальностям, в том числе начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станций спутниковой связи, специалистов по ремонту радиостанций и других.
Связистов обучают на унифицированных командно-штабных машинах Р-149МА1, оснащенных приборами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, цифровых комплексах связи «Переселенец» П-240И-4 и другой современной технике.
В мае 2020 года военные округа получат более 1000 младших специалистов войск связи.