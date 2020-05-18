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18.05.2020 (14:25)

На Балтийском флоте проходят торжественные мероприятия, посвященные 317-й годовщине со дня его основания

Сегодня на боевых кораблях и подводных лодках Балтийского флота были подняты Государственный Флаг Российской Федерации и флаги расцвечивания. Состоялись торжественные построения экипажей на верхних палубах кораблей, а также доведение праздничных приказов о поощрении военнослужащих.

В соединениях и воинских частях Балтийского флота празднование началось с торжественного построения. С поздравлениями к личному составу обратились представители командования флотом, командиры соединений и воинских частей, отличившиеся военнослужащие были награждены грамотами и ценными подарками.

В православных храмах и часовнях, расположенных на территориях воинских частей, прошли праздничные службы и молебны.

В главной базе Балтийского флота г. Балтийске состоялась церемония возложения цветов к памятнику Петру I. В сопровождении военнослужащих роты Почётного караула командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, представители командования Балтийской военно-морской базы, военнослужащие гарнизона возложили цветы к подножию памятника основателя российского флота.

В течении дня в соединениях и воинских частях флота для военнослужащих спланировано проведение тематических занятий, чтений и лекций, посвященных истории и современности Балтийского флота. Для личного состава кораблей и судов, свободного от несения вахты, будет организован тематический просмотр художественных и документально-публицистических фильмов исторической направленности и фильмов о боевых традициях Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Праздники , Торжественные церемонии
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