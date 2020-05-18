18.05.2020 (14:02)

С начала 2020 года более 250 военнослужащих Саратовской области получили жилье

С января по май 2020 года на территории Саратовской области выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении 250 военнослужащих, из них 64 человека реализовали право на постоянное жилье, 186 - на служебное жилье. Из 64 военнослужащих 3 получили квартиры в натуральном виде, 61 получил жилищную субсидию для приобретения жилого помещения. Её средний размер на одну семью составил 7,5 млн. рублей, а общая сумма выплат в Саратовской области за 2020 год превысила 455 миллионов рублей. При этом отдельные военнослужащие получили выплаты свыше 12 млн. рублей (сумма зависит от состава семьи и выслуги лет).

В 2020 году в служебные квартиры заселено 186 семей. Работа по обеспечению служебным жильем продолжается в соответствии с утвержденным планом.

Также за 5 месяцев 2020 года в реестр участников накопительно-ипотечной системы включено 190 военнослужащих Саратовской области. При этом 92 военнослужащих обратились в отдел за получением свидетельств на целевые жилищные займы, за счет которых они могут приобрести собственные квартиры в любой точке России. Популярность данной программы среди военнослужащих продолжает расти.

Справочно :

Право на получение постоянного жилого помещения или жилищной субсидии у военнослужащего возникает при увольнении с выслугой 10 лет и более в связи с достижением предельного возраста, состоянием здоровья или организационно-штатными мероприятиями, либо при выслуге 20 лет вне зависимости от основания его увольнения. Право на получение целевого жилищного займа для приобретения жилого помещения возникает у военнослужащего через 3 года с момента включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы. Право на служебное жилое помещение имеют офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие службу по контракту при отсутствии у них жилья по месту прохождения службы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице