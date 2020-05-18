18.05.2020 (14:20)

В Таджикистане российский ЗРК С-300 подготовлен к эксплуатации в условиях высоких температур

Российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300ПС, стоящий на опытно боевом дежурстве в Таджикистане, переведен на летний режим эксплуатации в условиях высоких температур.

В ходе мероприятий военнослужащими проведена работа по подготовке вооружения, шасси пусковых установок и транспортно-заряжающих машин к дальнейшей эксплуатации в летнем периоде обучения и в рамках регламентных работ. Выполнены рихтовочные и покрасочные работы, ремонт, обслуживание электрического оборудования, замену расходных материалов и масел после зимнего сезона эксплуатации. Всего специалистами проведено около 20 технических операций, при этом использовано более 1 тонны моторных и трансмиссионных масел, а также около 100 кг пластичных смазок.

Дивизионный комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС поступил на вооружение 201-й российской военной базы в октябре 2019 года. Основными задачами комплекса являются прикрытие объектов 201-й военной базы от средств воздушно-космического нападения, а также противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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