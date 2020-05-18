18.05.2020 (12:23)
Четвертый самолет с военнослужащими и спецтехникой вылетел с сербского аэродрома в Россию
Четвертый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница (Белград) в Российскую Федерацию.
Ранее сообщалось, что 18 мая с.г. четырьмя самолёторейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 20 военнослужащих и 7 единиц специальной военной техники.
Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию Российской Федерации.
Новости по теме:
Сводный отряд РХБ защиты 49-й армии ЮВО провел дезинфекцию крупного завода электронной промышленности «Атлант»
Военнослужащие ЦВО осуществляют переброску военной техники в Красноярский край для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции
Два самолета ВКС России с военнослужащими сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи в Сербии, вылетели на родину
Метки: