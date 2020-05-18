18.05.2020 (12:23)

Четвертый самолет с военнослужащими и спецтехникой вылетел с сербского аэродрома в Россию

Четвертый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома Батайница (Белград) в Российскую Федерацию.

Ранее сообщалось, что 18 мая с.г. четырьмя самолёторейсами в Россию из Сербии будут доставлены более 20 военнослужащих и 7 единиц специальной военной техники.

Этим рейсом будет завершена доставка российских специалистов и специальной техники на территорию Российской Федерации.

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