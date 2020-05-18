18.05.2020 (13:02)

В Севастополе на сборном пункте военкомата приняли первую группу призывников

В Севастополе на сборный пункт военного комиссариата в рамках весеннего призыва 2020 года прибыла первая группа граждан для прохождения мероприятий по призыву на военную службу.

Ранее все внутренние помещения военкомата до прибытия новобранцев были обработаны военнослужащими подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) универсальным дезраствором ДТС-ГК с использованием переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К. Кроме того, для осуществления непрерывного цикла обработки на территории военкомата в дежурстве находится авторазливочная станция АРС-14КМ, выполняющая ежедневную обработку прилегающей территории.

В связи с действующим комплексом противоэпидемиологических мероприятий в регионе сборный пункт дополнительно оборудован местами приёма граждан, в том числе мобильным пунктом сбора призывников, постом термометрии, лабораторией по забору анализов и местом ожидания результатов.

Взятые у молодого пополнения анализы отправляются в городскую лабораторию для проведения экспресс-тестов на выявление инфекционных заболеваний.

Первая группа новобранцев в количестве 21 человека успешно прошла проверку на наличие инфекционных заболеваний и только после этого отправилась для прохождения медицинской комиссии и получение военной формы одежды. Мероприятия проходят в помещениях с обозначенными дистанционными ограничителями. Помимо этого, весь коллектив военкомата и новобранцы обеспечены защитными медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

Первая группа молодого пополнения отправится для прохождения службы по призыву в подразделения армейского корпуса Черноморского флота.

После прибытия молодого пополнения в воинскую часть военнослужащие будут на 14 дней размещены в отдельной казарме, при этом их питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих. Контроль состояния здоровья прибывших военнослужащих будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трёх раз в сутки.

Всего в ходе весеннего призыва с территории Крымского полуострова планируется направить для прохождения военной службы более 3000 человек.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице