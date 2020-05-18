18.05.2020 (13:54)

Новые требования к организации работы медучреждений апробированы в Воронеже в военном госпитале ЗВО

В Воронеже в военном госпитале Западного военного округа успешно завершена апробация новых требований к организации работы военных госпиталей.

В рамках новых требований сотрудники военного госпиталя внедрили средства экстренной личной профилактики, забора, транспортировки биоматериалов от больного, работы персонала в тестовых лабораториях. Главные изменения регламента коснулись действий сотрудников медицинских служб в условиях возможного массового поступления пациентов, а также особенностей оказания первой помощи вне госпиталя и использования телемедицинских технологий.

Новый Всероссийский регламент работы медицинских служб прошёл ряд изменений в условиях противовирусной опасности: организация работы приёмных отделений, работа с пациентами, которые находятся на лечении в лёгкой степени заболеваний, расчёт реанимационных коек, а также условия выписки пациентов.

Новый регламент вводит свыше 20 положений, а также в два раза увеличивает количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

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