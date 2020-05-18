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18.05.2020 (13:48)

Специалисты РХБ защиты ЮВО с начала апреля обработали более 70 предприятий оборонно-промышленного комплекса на Юге России

Специалисты отрядов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию более 70 предприятий оборонно-промышленного комплекса на Юге России.

Всего было обработано свыше 700 административных и производственных зданий, а также более 2 млн кв. м прилегающих дорог и подъездных путей.

Для выполнения дезинфекции от войск РХБ защиты ЮВО задействовано 160 человек личного состава и около 60 единиц военной техники. Израсходовано почти девять тонн дезинфицирующего средства ДТС-ГК.

Справочно:

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты сформированы на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов. Для специальной обработки объектов и территорий задействованы табельные комплекты, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14, поливочные и пожарные машины АПКМ.

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО организовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , COVID-19
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