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18.05.2020 (13:55)

Специалисты РХБ защиты ЮВО проводят спецобработку авиационной техники, прибывающей из Сирии

На аэродромах Южного военного округа (ЮВО) силами специалистов отрядов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проводится санитарная обработка самолетов военно-транспортной авиации, прибывающих из Сирийской Арабской Республики. Всего с начала апреля обработано около 30 воздушных судов и более 300 тонн груза.

Для выполнения дезинфекции на аэродромах привлечено 16 человек, задействовано шесть единиц техники ЮВО.

Ежедневно расходуется свыше 400 кг дезинфицирующего средства ДТС-ГК.

Справочно:

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты сформированы на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов. Для специальной обработки объектов и территорий задействованы табельные комплекты, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14, поливочные и пожарные машины АПКМ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Авиация , Южный военный округ , Самолеты
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