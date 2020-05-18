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18.05.2020 (12:47)

Новые условия организации внутренней службы осваивают морпехи Каспийской флотилии в Дагестане

В Дагестане начался сбор со старшинами подразделений морской пехоты Каспийской флотилии Южного военного округа .

Главная цель сбора – повышение профессиональной подготовки старшин в вопросах улучшения бытовых условий военнослужащих, оборудование в подразделениях мест дезинфекции, обработка помещений специальным раствором и организация подготовки суточного наряда к несению службы с соблюдением всех мер профилактики в условиях пандемии.

В мероприятии принимают участие военнослужащие в должности старшин подразделений.

С участниками сборов отрабатываются вопросы по организации и ведению ротного хозяйства, питания военнослужащих, порядок банно-прачечного обслуживания в условиях недопущения массового скопления военнослужащих.

Особое внимание уделено порядку обеспеченности личного состава медицинскими масками, перчатками, а в подразделениях – постоянному наличию дезинфицирующих средств. Кроме того, старшинам подразделений будут доведены порядок и правила действий в случае выявления заболевания у военнослужащего.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Морская пехота , Южный военный округ , Военные сборы , Сборы
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