18.05.2020 (14:59)

Экипажи Каспийской флотилии готовятся к конкурсу «Кубок моря-2020» на специальных тренажёрах

В пункте базирования кораблей охраны водного района Каспийской флотилии (КФл) в рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря-2020» команда моряков увеличивает интенсивность тренировок по борьбе за живучесть корабля на специальных тренажёрах.

Команда соединения отрабатывает действия по локализации и тушению пожара в корабельных отсеках, а также по заделыванию пробоин в корпусе и устранению поступления забортной воды на специальном учебно-тренировочном комплексе «Каспий». В помещениях, которые имитируют различные внутренние корабельные отсеки, военнослужащие в условиях, максимально приближенных к реальным, с фактическим поступлением забортной воды и возгоранием переборок, совершенствуют навыки и время выполнения нормативов по спасению корабля, а также нарабатывают слаженность действий команды в различных условиях.

При тушении пожара моряки тренируются герметизировать горящий отсек, предотвращать распространение огня и ликвидировать очаги возгорания в минимально короткие сроки. Также в ходе тренировки команды отрабатывают нормативы по установке специальных пластырей и распорок при поступлении воды через пробоины, в результате учитывается время заделки пробоин и уровень заполнения отсека водой.

В ходе подготовки к конкурсу «Кубок моря-2020» команда КФл ежедневно совершенствуют навыки и умение по борьбе за живучесть на учебно-тренировочном комплексе. Его возможности позволяют в течение месяца подготовить одновременно до трех экипажей.

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