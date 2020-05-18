18.05.2020 (12:43)

В ЮВО готовятся к прибытию лейтенантов-выпускников военных училищ 2020 года

В воинских частях 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) ведется работа по подготовке к приему и вводу в строй молодых лейтенантов.

В 2020 году ожидается прибытие более 300 выпускников высших военных учебных заведений. За каждым будет закреплен опытный наставник из числа наиболее подготовленных офицеров объединения. Особое внимание уделено молодым офицерским семьям, вопросам их социально-бытового обустройства, трудоустройства жен, определения детей в детские сады и школы. Кадровые службы сообщают, что на данный момент более 90% вопросов уже отработаны.

Там, где необходимо, на территории воинских частей построены школы и детские сады. Служебные квартиры получат все выпускники.

«Мы должны создать все условия для военнослужащих и их семей, чтобы офицеры не отвлекались от служебных обязанностей на бытовые вопросы», –сказал заместитель командира отдельного мотострелкового соединения по тылу полковник С. Замчалов.

Напомним, что в 2020 году в высших военных учебных заведениях РФ закончили обучение более 12 тыс. лейтенантов. Теперь их ждет отправка к местам дальнейшего прохождения военной службы.

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