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18.05.2020 (12:40)

Военнослужащие РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию военного аэродрома в Моздоке

Военнослужащие воинской части радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели специальную обработку военного аэродрома в городе Моздок.

Специалисты РХБ защиты продезинфицировали внутренние помещения, территорию военного аэродрома и более 20 единиц авиационной техники. В общей сложности военнослужащие обработали более 15 тыс. кв. м территории аэродрома.

Для дезинфекции применялся раствор из 1,5-процентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Кроме того, военнослужащие применили авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции отдельных участков местности и дорог.

Для дезинфекции аэродрома в Северной Осетии задействовано четыре единицы специальной техники и около 30 человек личного состава части РХБ защиты ЮВО.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , COVID-19
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