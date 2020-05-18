Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.05.2020 (12:00)

Завершается этап оперативной переброски сводного отряда Минобороны России в Северо-Енисейский район

Завершается этап оперативной переброски специальной техники и военнослужащих сводного отряда Минобороны России в Северо-Енисейский район Красноярского края для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Переброска подразделений выполняется комбинированным способом: военно-транспортной авиацией по воздуху, железнодорожным транспортом и своим ходом в сложных условиях бездорожья до района выполнения задач по предназначению. В составе отряда имеются мобильные расчеты дезинфекции, связи, медицинского и санитарно-эпидемического контроля, специалисты полевого госпиталя, подразделений обеспечения и РХБ защиты.

Для координации действий войсковых и специальных подразделений в Красноярском крае создана оперативная группа управления штаба Центрального военного округа.

После развертывания сил и средств в районе пос. Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края сводный отряд Минобороны России приступит к практическому выполнению задач по проведению дезинфекции, комплекса профилактических, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий в целях локализации вспышки коронавирусной инфекции и недопущения ее распространения.

Личный состав сводного отряда Минобороны России обеспечен средствами индивидуальной защиты, имеет специальную подготовку к действиям в сложной эпидемиологической обстановке.

Справочно:

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу был сформирован сводный отряд Минобороны России для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО осуществляют переброску военной техники в Красноярский край для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции
Два самолета ВКС России с военнослужащими сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи в Сербии, вылетели на родину
ВТА ВКС завершила переброску личного состава, военной техники и имущества в Красноярский край для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции
В ЦВО сформирована группировка войск для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Красноярском крае

Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false