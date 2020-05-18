18.05.2020 (12:00)

Завершается этап оперативной переброски сводного отряда Минобороны России в Северо-Енисейский район



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Завершается этап оперативной переброски сводного отряда Минобороны России в Северо-Енисейский район

Завершается этап оперативной переброски специальной техники и военнослужащих сводного отряда Минобороны России в Северо-Енисейский район Красноярского края для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Переброска подразделений выполняется комбинированным способом: военно-транспортной авиацией по воздуху, железнодорожным транспортом и своим ходом в сложных условиях бездорожья до района выполнения задач по предназначению. В составе отряда имеются мобильные расчеты дезинфекции, связи, медицинского и санитарно-эпидемического контроля, специалисты полевого госпиталя, подразделений обеспечения и РХБ защиты.

Для координации действий войсковых и специальных подразделений в Красноярском крае создана оперативная группа управления штаба Центрального военного округа.

После развертывания сил и средств в районе пос. Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края сводный отряд Минобороны России приступит к практическому выполнению задач по проведению дезинфекции, комплекса профилактических, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий в целях локализации вспышки коронавирусной инфекции и недопущения ее распространения.

Личный состав сводного отряда Минобороны России обеспечен средствами индивидуальной защиты, имеет специальную подготовку к действиям в сложной эпидемиологической обстановке.

Справочно :

В соответствии с поручением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина и указаниями Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу был сформирован сводный отряд Минобороны России для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Всего от Вооруженных Сил Российской Федерации к выполнению задач в Северо-Енисейском районе Красноярского края привлечено свыше 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, и около 100 единиц специальной военной техники.

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