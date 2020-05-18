18.05.2020 (12:30)

Экипажи оперативно-тактической авиации ЮВО приступили к отработке воздушной дозаправки



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипажи оперативно-тактической авиации ЮВО приступили к отработке воздушной дозаправки

Более 20 экипажей бомбардировщиков Су-24М, Су-34, истребителей Су-30СМ объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, приступили к практической отработке дозаправки топливом в воздухе.

В качестве воздушного танкера используется самолет-заправщик Ил-78 ВКС России, способный за один вылет пополнить топливом 8-10 самолетов.

Дозаправка в воздухе производится на высотах до 6 тыс. м при скорости 550-600 км/ч, при этом дистанция между самолетами составляет около 20 м. Для успешной стыковки в воздухе заправочного оборудования необходимо соблюдать установленную скорость и высоту полета, а также дистанцию между самолетами.

Отрабатывают сложный элемент учебно-тренировочного полета на заправку топливом в воздухе летчики ЮВО как в дневное, так и ночное время суток, в составе пары и одиночно.

Справочно :

Дозаправка топливом в воздухе – необходимый элемент подготовки летчиков истребительно-бомбардировочной авиации, позволяющий выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест базирования.

К дозаправке в воздухе допускаются летчики 1-го и 2-го классов, налет которых составляет более 400 часов. Обучаемые летчики первые 8-10 стыковок совершают с инструкторами, далее 3-4 вылета самостоятельно.

Подобные элементы летной подготовки экипажей авиации ЮВО выполняются на регулярной основе, не менее двух раз в год.

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