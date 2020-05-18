Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.05.2020 (12:02)

Сводный отряд РХБ защиты 49-й армии ЮВО провел дезинфекцию крупного завода электронной промышленности «Атлант»

Фото Видео

Сводный отряд радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провёл специальную обработку зданий и дорог на территории крупнейшего завода электронной промышленности на Юге России «Атлант» в Ставропольском крае.

Военнослужащие обработали свыше 40 зданий и 3 км дорог. Вся площадь обрабатываемой поверхности составила около 20 тыс. кв. м.

Личный состав отряда совершил марш более 200 км на штатной автомобильной технике из пункта постоянной дислокации. Для дезинфекции были применены комплекты специальной обработки ДК-4 на базе БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14. Для специальной обработки израсходовано свыше 20 т дезинфицирующего раствора.

Специалисты также провели дезинфекцию ряда других заводов и предприятий в краевой столице и в Ставропольском крае, а также в других субъектах России.

Всего для дезинфекции на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов ЮВО привлечено около 1,2 тыс. военнослужащих, планируется задействовать около 300 единиц техники и табельных комплектов. Продезинфицировано будет более 5 тыс. зданий и сооружений.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие ЦВО осуществляют переброску военной техники в Красноярский край для оказания помощи в предотвращении распространения коронавирусной инфекции
Два самолета ВКС России с военнослужащими сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи в Сербии, вылетели на родину
ВТА ВКС завершила переброску личного состава, военной техники и имущества в Красноярский край для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции
В ЦВО сформирована группировка войск для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Красноярском крае

Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , ОПК , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false