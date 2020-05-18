18.05.2020 (12:02)

Сводный отряд РХБ защиты 49-й армии ЮВО провел дезинфекцию крупного завода электронной промышленности «Атлант»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Сводный отряд РХБ защиты 49-й армии ЮВО провел дезинфекцию крупного завода электронной промышленности «Атлант»

Сводный отряд радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провёл специальную обработку зданий и дорог на территории крупнейшего завода электронной промышленности на Юге России «Атлант» в Ставропольском крае.

Военнослужащие обработали свыше 40 зданий и 3 км дорог. Вся площадь обрабатываемой поверхности составила около 20 тыс. кв. м.

Личный состав отряда совершил марш более 200 км на штатной автомобильной технике из пункта постоянной дислокации. Для дезинфекции были применены комплекты специальной обработки ДК-4 на базе БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14. Для специальной обработки израсходовано свыше 20 т дезинфицирующего раствора.

Специалисты также провели дезинфекцию ряда других заводов и предприятий в краевой столице и в Ставропольском крае, а также в других субъектах России.

Всего для дезинфекции на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов ЮВО привлечено около 1,2 тыс. военнослужащих, планируется задействовать около 300 единиц техники и табельных комплектов. Продезинфицировано будет более 5 тыс. зданий и сооружений.

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